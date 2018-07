Preso homem que sacou R$ 87 mil de caixa eletrônico

Acionados pela central de monitoramento que presta serviço para o banco, que detectou algo de anormal na máquina, policiais militares da 3ª Companhia do 51º Batalhão chegaram rapidamente ao local e flagraram o homem, de nome Samuel e que teria 36 anos, fazendo os saques. Segundo os PMs, o rapaz era auxiliado por um comparsa via celular.

O bandido já havia sacado R$ 87.500,00 apenas de um caixa com o uso de um teclado dobrável de notebook e um pen drive, instalado pelo criminoso em uma entrada de USB acessada por meio do compartimento onde estava a câmera da segurança da máquina. "Ele (o bandido), com o programa instalado no pen drive, reiniciou a máquina e digitava o valor das notas que queria sacar: primeiro as de cem, depois as de cinquenta e assim por diante.", disse o sargento Ricardo, um dos policiais que fizeram a prisão.

Ainda de acordo com os policiais, o homem, que já tem passagem por furto, não quis revelar o nome nem o endereço do comparsa que o auxiliava no processo de retirada das notas. Levado para o 10º Distrito Policial, da Penha, foi autuado em flagrante por furto qualificado.