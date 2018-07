Procurada outra menor que teria sido abusada por padre A delegada da Mulher em Londrina, Elaine Aparecida Ribeiro, disse hoje que as testemunhas ouvidas no inquérito que apura estupro de vulnerável de um padre contra uma menina de sete anos, no domingo à tarde, em um clube da cidade, disseram que havia outra criança que também teria sofrido as mesmas agressões. "Só uma esteve no plantão para prestar queixa, mas agora procuro a outra para ver se ele também mexeu com ela", afirmou.