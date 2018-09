Produção de níquel da Vale ficará 5% menor após pane

De acordo com comunicado distribuído pela mineradora, houve a necessidade de parar o funcionamento do forno número 2 em suas instalações de processamento de níquel de Copper Cliff após um problema no funcionamento do equipamento.

O forno ficará parado por um período estimado de 16 semanas.

A Vale é a segunda maior produtora mundial de níquel, um metal utilizado para evitar corrosão. A maior demanda pelo produto vem dos fabricantes de aço inoxidável.

A Vale mantém no Canadá um grande sistema de produção de níquel, desde que adquiriu a canadense Inco, hoje sua subsidiária e onde concentra a gestão da produção global deste metal.

A unidade de Copper Cliff fica em Sudbury (Ontário), onde também existem minas de sulfato de níquel. No local há uma operação integrada de mineração, trituração, fundição e refinamento.

Segundo a Vale, o concentrado de níquel de Voisey's Bay, outra área de mineração no Canadá, também passa pelas fases de fundição e refinamento em Sudbury.

O óxido de níquel produzido nas fundições em Sudbury também é enviado para refinarias da Vale no Reino Unido, Taiwan, China e Coréia do Sul.