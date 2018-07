?Professores? ensinarão jurados no sambódromo de SP

Nove avaliadores que atuaram no carnaval paulistano em anos anteriores foram escolhidos para a nova função. Para chegar à lista, o departamento técnico da Liga comparou as notas dadas por eles em 2012 a gravações dos desfiles. Os presidentes das agremiações tiveram a oportunidade de vetar os nomes. Chamados de coordenadores de jurados, eles puderam convidar, cada um, seis novos avaliadores.

"Escolhemos os jurados que tiveram o melhor aproveitamento em cada quesito para serem os coordenadores", afirma Paulo Sérgio Ferreira, presidente da Liga e da Unidos de Vila Maria. "Eles são como professores. E já estão dando o treinamento para os 54 jurados que eles mesmo indicaram", explica.

Os alunos já receberam, segundo a Liga, o Manual do Julgador, onde são explicados critérios técnicos que devem ser levados em conta na avaliação. O jurado responsável por mestre-sala e porta-bandeira, por exemplo, terá de avaliar a leveza, a coreografia e a fantasia do casal que leva o estandarte de cada agremiação.

Do grupo de 54 possíveis julgadores, 45 serão escolhidos para avaliar os desfiles do Grupo Especial nos dias 8 e 9 de fevereiro. Os nove restantes - um para cada quesito - ficarão como suplentes. Ao contrário do ano passado, quando cada quesito foi avaliado por três jurados, neste ano as notas serão dadas por cinco pessoas. A pontuação máxima e mínima de cada quesito para cada escola será descartada; as outras três serão somadas.

Fiscal

A Liga das Escolas de Samba também vai mudar os fiscais que verificam se as escolas estão cumprindo os requisitos mínimos para o desfile. Até o ano passado, os fiscais eram indicados pelas próprias agremiações.

O carnaval de 2013 será fiscalizado por 12 pessoas que não têm ligação com o samba paulistano e também receberão tratamento de um ex-jurado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo