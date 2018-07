Programa ajudará universitário a aprender inglês O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, lançou nesta terça-feira (18) o programa Inglês sem Fronteiras. Em fevereiro, 40 mil universitários receberão auxílio no aprendizado da língua. Em 2013, 500 mil exames serão aplicados nas federais. "Vamos saber qual é a competência do aluno. Se tiver proficiência para instituição de língua inglesa, fará curso presencial. Se não, terá senha para curso a distância." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo