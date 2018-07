Rede social é isso aí!

Paulo Coelho vai promover um concurso na internet para escolher nas redes sociais tipo Twitter e Facebook 20 de seus fãs, cujos nomes constarão da lista de convidados para o aniversário do escritor, em março de 2010. A festa será numa cidadezinha do interior da Áustria e a boca-livre para os internautas selecionados não inclui passagens ou hospedagem. O presente de grego é por conta do aniversariante, que, em troca, pode chegar a 2 milhões de seguidores com o público atraído pelo concurso.

A briga por adeptos na blogosfera é uma coisa de louco. Outro grande campeão de audiência das novas mídias, Luciano Huck mantém no Twitter mais de 1milhão de seguidores, por ora atentos à discussão com Gugu Liberato sobre quem copia mais quem na TV. Não será surpresa para ninguém na web se o apresentador da Globo acusar a qualquer momento na rede que o concorrente da Record está deixando o nariz crescer. Só para esvaziar a festa do Paulo Coelho!

NINGUÉM SEGURA

A avaliação positiva de Lula na pesquisa CNT/Sensus chegou a 78,9% depois do apagão! Só não bateu a marca dos 80%, imagina-se, porque o presidente ainda não havia recebido o companheiro Ahmadinejad.

BEM NA FOTO

"Não é todo dia que a gente pode posar ao lado de um chefe de Estado menor que o Sarkozy!"

Lula, feliz da vida com a chegada de Mahmoud Ahmadinejad a Brasília

Eles merecem!

Depois do sucesso do feriadão do Dia da Consciência Negra, o governo já está pensando em promover a partir de 2010 o Dia da Consciência Pesada dos Louros de Olhos Azuis. Se cair numa sexta-feira, nem a oposição - ô, raça! - será do contra.

Notícias do fim do mundo

No filme-catástrofe 2012, só dois chefes de Estado não participam do pós-apocalipse: o presidente dos EUA, que decidiu morrer

com sua gente em Washington, coitado, e o primeiro-ministro

italiano, que resolveu ficar em Roma rezando. É a cara do Silvio Berlusconi, né?

Todos iguais

Do jeito que está todo mundo entregando o ouro no Brasileirão, se tivesse terceiro turno, o Fluminense seria campeão.

Alquimia caiapó

Está esclarecido o mistério do "castanho real" da tintura do cabelo do Sting: a fórmula caiapó foi presente do Raoni, obtida à base de casca de pau-mulato e bagaço de caju. Amigos do senador José Agripino Maia estão tentando demovê-lo da ideia de destilar o produto em casa.

Enjoo comercial

O mal-estar entre Daniella Cicarelli e Otávio Mesquita pode ser só pretexto de merchandising de sal de frutas no novo programa da dupla de apresentadores da Band.

Fragilidade institucional

Só mesmo em Cuba blog ameaça o governo, né não?