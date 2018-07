Região Sul registra neve e temperaturas negativas

SÃO PAULO - As temperaturas diminuíram bastante na Região Sul do País na noite de domingo, 26. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chegou a nevar em algumas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em São Joaquim (SC), a neve caiu por volta das 21h, quando os termômetros marcaram -2,2ºC. Na cidade de Bom Jesus (RS), o fenômeno foi registrado entre 19h e 20h.

Outras localidades do sul do Brasil também tiveram temperaturas negativas. Em Urubici (SC), a temperatura chegou a -5ºC. Em São José dos Ausentes (RS), os termômetros apontaram -1,4º. Essas regiões, entretanto, não registraram queda de neve.

Paraná. A manhã desta segunda-feira foi a mais fria do ano no Paraná, pnde vários municípios registraram temperaturas negativas. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, no centro-sul do Estado, os termômetros marcaram 3,4 graus negativos às 4 horas da madrugada.

Em Palmas, no sul, a temperatura foi de 1,7 graus negativos, mas a presença de ventos fez com que a sensação térmica chegasse a 9,3 graus negativos.

Em Curitiba, durante a madrugada os termômetros marcaram 0,2 graus, também menor temperatura do ano, mas o vento dava a sensação térmica de 5,5 graus negativos. Na Lapa, região metropolitana de Curitiba, o Simepar registrou 1,2 grau negativo.

A previsão é que a temperatura baixe ainda mais na terça-fera e que nova frente fria chegue ao Estado na quarta-feira, com possibilidades de chuva e a temperatura elevando-se um pouco.