Rio decreta estado de emergência em 12 municípios Subiu de 5 para 12 o número de municípios do Rio de Janeiro em estado de emergência devido aos efeitos das fortes chuvas que atingiram a região noroeste do Estado nos últimos dias. No município de Cardoso Moreira foi decretado estado de calamidade pública: 10 mil dos 12 mil habitantes da cidade tiveram perdas ou estão desabrigados. O governador do Rio, Sérgio Cabral, visitou ontem pela manhã o município de Itaperuna, no noroeste fluminense, um dos mais atingidos pelas inundações, que deixaram mais de 30 mil pessoas desalojadas e mais de 2 mil desabrigados no estado. Cabral reuniu-se à tarde com secretários de saúde e com prefeitos dos municípios alagados, para estudar medidas conjuntas de emergência. O efeito dos temporais em Itaperuna foi aumentado com a cheia do rio Muriaé. Após o encontro o governador afirmou ter pedido ao governo federal o envio de dez caminhões do tipo "unimogs" (de alto desempenho para operações em terrenos íngremes ) e dez barcos. De acordo com Cabral, o ministro da Integração, Geddel Vieira Lima, informou que a Marinha vai enviar o equipamento pedido além de três helicópteros. A chuva também causou transtornos na cidade do Rio de Janeiro. A Defesa Civil Municipal registrou 56 ocorrências entre a manhã de sexta-feira e a de sábado, devido a um temporal que atingiu a cidade.