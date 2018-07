Rolling Stones são banda mais cara de casamento, diz pesquisa

Uma pesquisa de um canal de televisão britânico sugere que para contratar um show particular dos Rolling Stones os interessados teriam que desembolsar 5 milhões de libras (cerca de R$ 15 milhões).

O canal Living TV apontou a banda como a "mais cara banda de casamento do mundo" em uma pesquisa para saber quais seriam os artistas mais caros para uma apresentação particular em uma festa de casamento.

Os Stones ficaram à frente de nomes com Elton John, Paul McCartney, Amy Winehouse e Rod Stewart.

A pesquisa descobriu que a cantora Amy Winehouse, por exemplo, cobraria 1 milhão de libras (cerca de R$ 3 milhões) para uma apresentação privada.

A banda dos anos 80 Duran Duran ainda está bem cotada para shows particulares: uma apresentação deles em um casamento não sairia por menos de 500 mil libras (cerca de R$ 1,5 milhão) de acordo com a pesquisa.

Já outra estrela dos anos 80, o cantor Rick Astley - que despontou com a música Never Gonna Give You Up - sairia a um preço bem mais acessível, 25 mil libras (cerca de R$ 75 mil).

Se os noivos quiserem um tom mais moderno na festa de casamento, também poderiam contratar as cantoras Lady Gaga ou Katy Perry, que estariam disponíveis por 60 mil libras (cerca de R$ 180 mil).

A pesquisa do canal Living TV, feita para um programa sobre casamentos, usou informações de agentes, contadores e jornalistas de celebridades e contou com a ajuda de um analista financeiro.