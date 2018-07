San Sebastián é eleita capital europeia da Cultura 2016

Seis cidades espanholas -- Burgos, Córdoba, San Sebastián, Las Palmas, Segóvia e Zaragoza -- se candidataram a ser capital da cultura, depois de o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu terem acordado, cinco anos atrás, uma lista de cidades que terão essa distinção até 2019.

Situada no País Basco, às margens do mar da Cantábria, San Sebastián é conhecida, entre outras coisas, por seu festival internacional de cinema e sua gastronomia.

Nas eleições municipais do último 22 de maio, a prefeitura da cidade ficou com a formação política Bildu, em cujas fileiras há partidários da independência basca e cuja chegada à prefeitura gerou controvérsia depois de serem tomadas medidas como a retirada de um retrato do rei Juan Carlos 1.