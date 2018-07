São Paulo deve ter dia de sol e calor

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo informa que a frente fria de fraca intensidade que estava sobre a região se afastou para o oceano e, nesta quarta-feira, 11, predomina o ar mais frio, transportado pelos ventos que sopram do mar. Na capital paulista, o dia começou com tempo encoberto, temperatura baixa e visibilidade reduzida em vários bairros. Nas próximas horas, no entanto, o sol vai surgir, favorecendo a elevação gradativa da temperatura, cuja máxima deve chegar aos 23°C ou 24ºC à tarde. Não há previsão de chuva para a região Metropolitana de São Paulo. Quinta-feira e na sexta deverá chover, mas de forma rápida e localizada conforme o CGE.