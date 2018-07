Site de busca russo terá acesso a conteúdo do Facebook

A Yandex lidera o mercado de buscas online na Rússia, superando o Google no país, com uma fatia de mais de 60 por cento, obtendo receitas com anúncios baseados nos resultados das buscas.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a Yandex disse que terá total acesso a dados públicos dos usuários do Facebook na Rússia, além de países como Turquia, Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão. Além das publicações de usuários, os resultados também trarão em breve comentários de outros usuários.

O acordo não envolve dinheiro e é baseado em benefícios mútuos, com a Yandex melhorando a qualidade de seus resultados de busca e o Facebook obtendo mais tráfego, disse um porta-voz da Yandex.

O cenário de redes sociais na Rússia é dominado por participantes locais como Vkontakte, em parte detida pela empresa de Internet Mail.ru, enquanto o Facebook está em quarto lugar entre os sites mais populares.

(Por Maria Kiselyova)