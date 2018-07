Sopro de liberdade O trompetista americano Wadada Leo Smith caminha próximo do free jazz e da vanguarda do estilo. Em três apresentações - hoje (27), amanhã e domingo no Sesc Vila Mariana -, ele mostra o repertório do disco 'Ten Freedom Summers', trabalho em que vai direto à luta americana pelos direitos civis, do começo do século 20 até os anos 70, para buscar inspiração. Sesc Vila Mariana.