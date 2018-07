Tóquio é eleita capital gastronômica mundial pela 6a vez por guia Michelin

Este é o sexto ano consecutivo que a capital japonesa recebeu as maiores honras dos editores do guia, considerado por muitos como uma fonte de lugares excelentes para se comer.

Tóquio também foi elogiada por ter o maior número de restaurantes com três estrelas --a maior classificação do guia Michelin-- apesar de o número ter caído de 16, no ano passado, para 14.

"A cozinha gourmet japonesa está ainda mais criativa, inspirada e inovadora do que no ano passado", afirmou Michelin Ellis, diretor internacional dos guias Michelin.

"A qualidade e habilidade demonstrada pelos chefes da região de Kanto (nos arredores de Tóquio) são maiores a cada ano e confirmam a classificação de Tóquio dentre os países líderes em termos de alta gastronomia mundial", afirmou em comunicado.

Este ano, um total de 242 restaurantes em Tóquio receberam estrelas, variando desde alta gastronomia europeia e estabelecimentos japoneses até lanchonetes que servem delícias mais humildes.

A seguir, a lista dos 14 restaurantes melhores classificados de Tóquio, e um na região costeira de Shonan, de acordo com o guia Michelin.

1. Azabu Yukimura

2. Esaki

3. Ginza Koju

4. Ishikawa

5. Kanda

6. Koan (em Shonan)

7. Ryugin

8. 7 chome Kyoboshi

9. Sukiyabashi Jiro Honten

10.Sushi Mizutani

11.Sushi Saito

12.Sushi Yoshitake

13. Usukifugu Yamadaya

14. Joel Robuchon

15. Quintessence