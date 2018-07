Três mil lotam Unicamp em busca de redução de estômago Pelo menos 3 mil obesos de vários cantos do País lotaram o ginásio da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na manhã desta quarta-feira, 12, em busca de uma cirurgia bariátrica. Eles passaram pelo processo de triagem, com pesagem e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), para serem habilitados no grupo pré-operatório de cirurgia de redução do estômago, feito no Hospital das Clínicas, da universidade, pelo SUS.