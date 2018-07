Três morrem em acidente com ambulância em MG Três pessoas que estavam em uma ambulância da prefeitura da cidade mineira de Campos Altos morreram na sexta-feira, dia 25, em um acidente na Rodovia BR-262, na região de Ibiá, em Minas Gerais, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A ambulância bateu de frente com um caminhão por volta das 16h30, na altura do km 646 da rodovia.