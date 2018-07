Tumulto em festival deixa 5 feridos em SP Cinco pessoas ficaram feridas e uma foi detida no fim da noite deste sábado (7) após um tumulto durante o São Paulo Moto Festival, realizado no Autódromo de Interlagos, na zona Sul de São Paulo. Segundo informações da polícia militar, quatro pessoas foram feridas à faca e uma foi baleada. Uma outra pessoa foi detida em flagrante por porte ilegal de arma. O tumulto, de acordo com a PM, começou por volta das 19 horas, em um dos stands do festival de motos. Não há informação sobre o que causou a confusão. O caso foi encaminhado para o 48º Distrito Policial, em Cidade Dutra.