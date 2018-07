Vilarejo de Ruanda gera luz com pedal

Uma companhia fornecedora de energia em Ruanda contrata pessoas para pedalar e gerar a eletricidade para o vilarejo de Kayonza, a 60 quilômetros da capital, Kigali.

François Nsengimana trabalha para a companhia de eletricidade Nuru e é um revendedor de energia. Os clientes pagam para que ele carregue as lâmpadas com seu gerador movido a pedaladas.

Um minuto pedalando gera 400 minutos de luz. Cada lâmpada recarregável custa cerca de R$ 12,50 e, para carregar a bateria, os clientes pagam menos de R$ 0,34.

A companhia Nuru fornece os geradores e as lâmpadas para comerciantes como François e permite que eles paguem à companhia em prestações com o dinheiro que ganham com a venda das lâmpadas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.