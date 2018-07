Volkswagen pode vender 10% menos em 2009, diz presidente A Volkswagen pode vender cerca de 10 por cento menos veículos no ano que vem em relação a 2008, apresentando desempenho melhor que o mercado global, em meio à queda da demanda, disse o presidente-executivo da companhia ao jornal Sueddeutsche Zeitung. "Nossa situação não é agradável, mas não é radicalmente ruim", disse Martin Winterkorn ao jornal alemão em uma entrevista que será publicada na segunda-feira. O mercado global vai ver provavelmente uma queda nas vendas de quase 20 por cento em 2009, afirmou. A Volkswagen divulgou que vai considerar a interrupção da produção em suas principais fábricas de Wolfsburg de 18 de dezembro a 11 de janeiro, em resposta ao enfraquecimento do mercado. Mas ao contrário de concorrentes, como Daimler, e BMW, Winterkorn informou que a Volkswagen não planeja reduzir as horas de trabalho em suas unidades produtivas. O presidente-executivo reiterou que a montadora espera que suas vendas, sua receita e seu lucro venham neste ano acima do patamar de 2007. No entanto, ele confirmou que a companhia não vai conseguir alcançar suas metas de crescimento para 2009. "Em um primeiro momento, a expectativa era de que o mercado global tivesse 62 milhões de novos veículos. As previsões mais recentes consideram agora cerca de 51 milhões de veículos", afirmou. (Reportagem de Maria Sheahan)