Wall Street salta com otimismo em dia de eleição As bolsas de valores norte-americanas fecharam em alta nesta terça-feira, com investidores de olho no fim das incertezas trazidas pela longa disputa pela Casa Branca. Companhias do setor energético animaram o mercado, seguindo a alta dos preços do petróleo. O índice Dow Jones teve alta de 3,28 por cento, a 9.625 pontos. O Standard & Poor's 500 subiu 4,08 por cento, a 1.005 pontos. O Nasdaq avançou 3,12 por cento, a 1.780 pontos. A alta impulsionou as ações para o maior nível de fechamento desde 6 de outubro, com o S&P 500 retomando a marca de 1.000 pontos pela primeira vez desde 13 de outubro. Todos os três principais índices possuem valorização acumulada de aproximadamente 18 por cento frente a mínima atingida em 27 de outubro. O Departamento do Tesouro está buscando as melhores maneiras para expandir o seu programa de injeção de capital e está considerando especialmente instituições financeiras, assim como a unidade financeira da General Electric, afirmou uma fonte familiar ao assunto. As ações da GE, um termômetro econômico e componente do Dow, subiram mais de 7 por cento. A Chevron liderou a alta do Dow após o petróleo subir 6,62 dólares, para fechar a 70,53 dólares por barril, com sinais de que a Opep está cortando a sua produção. Mais sinais de descongelamento dos mercados de créditos levaram os investidores a buscarem as ações que estão em suas mínima de diversos anos. As taxas de empréstimos de curto prazo interbancários recuaram novamente, dando mais esperanças de que as medidas para impulsionar os mercados de créditos estão funcionando. Mas a disputa presidencial foi o principal foco dos investidores. Pesquisas apontam o democrata Barack Obama na frente do republicano John McCain em Estados o suficiente para dar mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários para vencer. "Teremos uma nova liderança amanhã e, seja quem for, este deve ser melhor do que tivemos", disse Jum Paulsen, vice-presidente de investimento da Wells Capital Management.