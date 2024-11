É nesse contexto que o Ministério da Justiça e Segurança Pública se propôs a discutir e atualizar diretrizes nacionais sobre o uso da força pelos profissionais de segurança pública, visto que a última regulamentação acerca do tema data de 2010, e se, de fato, naquela época o crime organizado já era uma realidade em nosso país, assim como a violência urbana e rural, passada mais de uma década, essa realidade mudou, pois treinamento, procedimentos, tecnologia, equipamentos de proteção e de ataque também mudaram.

É de fundamental importância, portanto, que o uso da força não seja instrumento do debate ideológico polarizado que hoje prevalece quando o tema segurança pública está em pauta. Em primeiro lugar porque, quando se busca uma diretriz para esse tema, o que se pretende é o fortalecimento dos nossos quadros policiais, que terão mais segurança para atuar diante de normas claras e amplamente debatidas. Trata-se, na verdade, de um direito dos nossos agentes, que merecem respeito do Estado, seja na garantia de condições adequadas de trabalho, como por exemplo salário digno, seja na fixação de regras claras que lhes permitam atuar em segurança, sem sofrer riscos desnecessários. Em segundo lugar porque uma sociedade minimamente civilizada não tolera o abuso ou mesmo o arbítrio de suas forças que, como qualquer ente estatal, devem contar com limites para sua atuação.

As diretrizes estão ainda em discussão em grupo de trabalho instituído pelo Ministério da Justiça, que conta com ampla representação de nossas forças policiais e sociedade civil. Policiais civis e militares, guardas municipais, policiais penais, Polícias Federal e Rodoviária Federal, bem como a Cruz Vermelha e entidades da sociedade civil, são os arquitetos da proposta.

A ideia é a fixação de princípios norteadores e estruturantes do uso da força, como por exemplo legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade e não discriminação.

Priorização de instrumentos de menor potencial ofensivo, mensuração da necessidade e do risco e emprego da arma de fogo como último recurso são também diretrizes em discussão, assim como a importância da capacitação e da criação de um Comitê de Monitoramento que contará com representação das própria forças policiais e da sociedade civil.