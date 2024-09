Há muitos anos diversos pesquisadores vêm alertando sobre o efeito dominó das queimadas da Amazônia. Como regra geral, as florestas úmidas não estão adaptadas ao fogo: as cascas das árvores são finas e pouco resistentes a elevadas temperaturas. Ao serem queimadas, essas florestas sofrem uma elevada mortalidade de árvores. Essa matéria morta se torna combustível para o próximo episódio de incêndio, que tende a ser mais devastador. Isso vira um efeito dominó, que aumenta a intensidade do fogo a cada episódio, ampliando os seus impactos sobre a floresta e, ainda, aumentando a dificuldade de ação dos brigadistas.

Projeções baseadas em modelos climáticos apontam para um futuro com maior frequência de extremos climáticos em razão da combinação do aquecimento global com a ação humana de desmatamento e queimadas. 2024 é o ano mais quente já registrado nos últimos 10 mil anos. Em junho completamos 13 meses consecutivos de temperaturas recordes mensalmente. Quanto maior a temperatura, mais vulnerável a floresta e mais sujeita a queimadas.

O futuro é preocupante. Do ponto de vista social, os impactos sobre a saúde pública são devastadores. De um lado, a poluição do ar se torna o principal problema de saúde pública para os moradores da região. A isso se somam a falta de água potável e a diminuição da produção de alimentos, afetando tanto as áreas urbanas quanto as comunidades e aldeias da Amazônia profunda. Na dimensão ambiental, ocorre o empobrecimento biológico de florestas, rios e lagos. Isso afeta o potencial da sociobioeconomia e os serviços ambientais da floresta. Do ponto de vista econômico, a navegação na região passa a gerar prejuízos relevantes tanto para a indústria quanto para a população em geral, que sofre com o aumento dos preços dos alimentos. O restante do Brasil, especialmente a produção agropecuária, tende a sofrer os maiores prejuízos.

O desacoplamento das taxas de desmatamento em relação às queimadas aponta para a necessidade de um enfrentamento sério e consistente pelos governos e pela sociedade em geral. Primeiro, precisamos de uma megacampanha de educação ambiental para prevenir queimadas. Isso deve envolver todas as escolas, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Combater incêndios é muito mais caro e ineficiente do que preveni-los. A isso se soma a necessidade de intensificar as punições aos incêndios criminosos. As multas precisam ser cada vez mais duras e o sistema de penalidades tem de ter um salto de eficácia.

No que diz respeito ao combate, precisamos de investimentos estruturantes. É urgente o governo federal constituir uma esquadrilha de aviões e helicópteros apropriados para o enfrentamento dos grandes incêndios. Estados e municípios devem estruturar brigadas de combate a incêndios em todas as comunidades, tanto em áreas urbanas quanto rurais. As empresas podem contribuir financeiramente e as organizações da sociedade civil podem ter um papel-chave no aumento da eficiência do uso dos recursos.