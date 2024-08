As corporações, no entanto, surgiram à margem das instituições educacionais medievais mais importantes: as escolas episcopais e as universidades. Elas eram próprias do ambiente urbano em expansão, com grande número de comerciantes e artesãos organizados na regulamentação e defesa das suas atividades. Nelas foi constituído um sistema de ensino prático de formação profissional que durava vários anos e era escalonado. Começava com o aprendiz, cuja formação durava de dois a sete anos, evoluía para o oficial, que, já sabedor dos segredos do ofício, era remunerado, e alcançava o auge quando ele apresentava uma obra própria para ser avaliada por mestres que a aprovavam ou não. Aprovado, o oficial se tornava um mestre, dono da própria oficina, e daí tirava o seu sustento e usufruía o status social correspondente.

O mundo onde as instituições educacionais surgiram e se estabilizaram, embora sem formar um sistema, foi o grego da era clássica e, sobretudo, o helenístico (348-146 a.C.). Quando Roma se tornou hegemônica no Mediterrâneo, suas instituições educacionais se inspiravam no que fora construído durante a era helenística. A educação nesses períodos era essencialmente literária, gramatical e filosófica. Destinava-se a formar o homem ético, humanístico, perscrutador dos sentidos da História, apto a atuar politicamente e capaz de proferir discursos que revelavam sua formação sofisticada e superior. A oratória foi o grande produto educacional daqueles tempos, ensinada e glorificada por ícones culturais como Isócrates, Cícero e Quintiliano.

Henri Marrou, grande historiador da educação no período clássico, afirmava que, “acima de tudo, a pedagogia clássica interessava-se pelo homem em si, não pelo técnico apto a desempenhar tarefa particular. O pensamento antigo desdenha a orientação técnica”. Segundo ele, o mestre que ensinava a ler e escrever era um técnico, menor que o pedagogo responsável por acompanhar a criança e cuidar da sua formação moral.

Essa mentalidade perdurou por séculos. Na Idade Média, ela recebeu a roupagem dos estudos de gramática e literatura nas escolas episcopais e do trivium (gramática, retórica e dialética) e quadrivium nas universidades medievais.

Foi só com o avanço do capitalismo, da divisão mais acentuada do trabalho que ele produziu e da insuficiência da preparação profissional em ambiente doméstico e informal que emergiu a necessidade de uma estrutura educacional focada na formação técnica. Ela, no entanto, é ainda ofuscada pela tradição escolar acadêmica e bacharelesca.