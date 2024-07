O anuário estatístico das escolas públicas do Estado de São Paulo mostra que, em 2019, elas responderam por 85% dos egressos do ensino médio, correspondendo a 1,89 milhão de jovens. O site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Comvest-Unicamp) descreve a distribuição de vagas (3.435 no total) para os segmentos que as disputaram em 2024, quando 47% desse total foi preenchido por egressos das escolas públicas. Isso corresponderia a aproximadamente 1.600 vagas, em um universo de quase 2 milhões de concluintes do ensino médio no Estado. Assim, 0,1% daquele contingente consegue anualmente acesso à Unicamp. Qual a relevância disso no universo de alunos concluintes? Qualquer aumento da inclusão universitária teria efeito pouco expressivo, em termos de escala.

O exercício docente institui um espaço orientado para o pensamento complexo, a meditação cuidadosa, a leitura atenta e prolongada de autores legitimamente canonizados. De tais práticas e referências a universidade se beneficiou para criar a base intelectual de seu próprio compromisso social. Como diz Haidt no artigo citado, a humanidade superou o conflito tribal graças à nossa capacidade de criar grupos em torno de objetos e princípios sagrados. Na academia, tradicionalmente, o fizemos em torno da busca da verdade. Mas, cada vez mais, a universidade tem se organizado em torno de alguns victim groups. Esse conflito pode ser manejado até certo ponto, mas, em algum momento, algo importante, duramente conquistado, pode se romper. Vale a pena correr esse risco?

O dogma da justiça social alimenta o autoengano de militantes e de parte das elites universitárias e culturais, que fazem dos pobres e das minorias um cavalo de batalha para promoverem uma imagem elevada de si mesmas. Desconfiar desse dogma não significa colocar-se contra os direitos dos mais fracos. Um certo ceticismo se manifesta entre muitas pessoas que se preocupam com o futuro da universidade. Deveria ser considerado como um gesto normal, e não uma blasfêmia, expô-lo publicamente.