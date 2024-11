Um cidadão comum, com um celular na mão, pode produzir informação. Nem por isso pode ser confundido com o que faz um jornalista. Uma pessoa que capte imagens de um acontecimento e as divulgue ou escreva sobre ele não está automaticamente praticando jornalismo. E pela mesma razão que não é a mesma coisa prestar primeiros socorros e achar que seja o mesmo que praticar enfermagem ou medicina.

Uma coisa é consumir dados que se divulgam pelo imediatismo inconsequente nessa nossa realidade sociotécnica, e outra, bem diferente, é construir entendimentos com informação noticiosa, com aquilo que é produzido de maneira apurada, criteriosa, profissional. E ainda que mesmo profissionais bem formados cometam erros.

Pontos de táxi, barbearias e salões de beleza ou até filas demoradas em padarias podem nos fornecer elementos sobre o que esteja acontecendo ao nosso redor, assim como as bolhas nas redes sociais e que funcionam mais como calabouços podem passar uma impressão de atualização suficiente sobre os fatos. Só que isso não tem nada a ver com notícia.

A avalanche de dados que se tem hoje, em consequência da realidade do digital e do virtual, de fato, desestabilizou o papel da mídia, antes central no que se conhecia por dados em primeira mão. E a forma como a sociedade passou a perceber as notícias foi se transformando. Essa mudança social forçou a que o jornalismo também se renovasse, o que é um processo em curso. Há os que preferem chamar a isso de crise. Parte dessa necessária mudança implica um esforço educativo, de informação, sobre o que fazem jornalistas em sua especificidade. É preciso demonstrar reiteradamente à opinião pública a diferença entre um conhecimento sobre a realidade, construído com base em informações confiáveis, éticas e seguras, e outro baseado em boatos e sem responsabilidade.

Tal desafio passa pela percepção social da identidade do jornalista. Da identidade dos veículos, das empresas de comunicação. O senso de dever e de responsabilidade com aquilo que jornalistas fazem como profissão é o maior patrimônio intangível do jornalismo. É o que confere credibilidade individual aos profissionais e às empresas nas quais trabalham. Leis e códigos existem, justamente, para assegurar e garantir o controle de que práticas profissionais sejam feitas de forma autorizada e sem que fiquem impunes quando impróprias. Quem apenas joga mensagens ao vento e as compartilha não está sujeito às mesmas exigências legais, deontológicas nem sociais.

É diferente a forma como públicos, por razões regionais ou devido a sua localização (se no interior ou em grandes centros urbanos), enxergam o que seja notícia. As percepções desses públicos também sobre o que seja um jornalista mudam bastante. Tais variações se fazem sentir ainda mais se comparadas realidades distintas, como o jornalismo em determinados países, por exemplo. Onde há tensões políticas, sanções, coerção e falta de democracia, as percepções são outras. Legislações, às vezes, são usadas para controlar a mídia e as pessoas induzidas a não consumir notícias e a evitar a informação profissional devido a um empenho ideológico por desacreditá-las. Leitores conscientes sabem disso. Há perseguições a jornalistas, prisões, mortes de profissionais mundo afora. Assédios morais acontecendo o tempo todo. O futuro da profissão passa, necessariamente, pela capacidade de espelhar ao mundo a qualidade e a necessidade do bom jornalismo. Mesmo quem consome o que circula como se fosse notícia, inundando feeds digitais, aos poucos já começa a sentir a necessidade de uma comunicação mais confiável e demonstra o desejo de que as informações sejam verificadas. O que só reforça e atualiza o papel da profissão. É ingênuo achar que os próprios leitores farão essa checagem. Da forma como esse ecossistema está moldado, com os algoritmos, o que se tem é o reforço a um mesmo tipo de informação, conforme preferências. O que só realimenta desinformação e preconceitos. A imprensa vem encontrando seu caminho quando ela se mostra atenta ao fato de que seus consumidores querem precisão e transparência, pluralidade e crítica aprofundada. O jornalismo está sendo provocado a oferecer análises, a fornecer subsídios, até contraditórios, controversos, e não apenas notícias sem qualquer relação com o público. Evidências e opiniões fundamentadas se tornarão, cada vez mais, um produto valioso nas performances das notícias. Construir novas gerações de leitores será fundamental para a sustentabilidade do negócio. A sociedade precisa compreender a diferença que faz um profissional, mesmo com toda a inteligência artificial agregada ou por vir. Novas gerações de profissionais precisam ser formadas com perfeita noção dessa autoimagem. Para que futuros profissionais saibam qual sua identidade, num reconhecimento social permanente.

PROFESSOR TITULAR E COORDENADOR DO CURSO DE JORNALISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA