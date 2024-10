Sem mudança mais ambiciosa e mais veloz do sistema previdenciário, um caminho socialmente custoso e complicado, resta a política orçamentária como solução para as contas públicas. Já se tem mexido na Previdência e novas alterações podem ser inevitáveis, mas como políticas de médio e de longo alcances. No curto prazo, o governo pode conter seu gasto, aumentar a receita ou combinar as duas linhas de ação. Para este ano, a meta fixada para o governo federal é déficit zero, mas com tolerância de até R$ 28,7 bilhões para cima ou para baixo.

O equilíbrio também é o cenário desenhado para 2025. Mas esse é o objetivo definido pelos ministros do Planejamento e da Fazenda, aparentemente aceito pelas presidências da Câmara e do Senado e sacramentado, até agora, pelo presidente da República. Mas é difícil prever se o apoio presidencial ao esforço de austeridade será mantido por tempo suficiente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode apoiar – e já tem apoiado – políticas desse tipo. Mas ninguém pode negar, com firmeza, o risco de uma recaída nos velhos padrões petistas de valorização da gastança.