Suco de laranja e calor tem tudo a ver, não é mesmo? Drinques que levam a bebida são uma excelente opção para se refrescar no verão. Seja para cair na folia com uma boa bebida alcoólica ou até mesmo apenas experimentar um suco de maneira diferente, a gente te ensina receitas de drinques com e sem álcool para você aproveitar a estação mais quente do ano.

O segredo dessas receitas é acertar na escolha do suco. No nosso quadro “Paladar Testou”, te falamos quais os melhores sucos de laranja prontos do mercado para o seu drinque!

Hula Girl

Hula Girl, drinque com suco de laranja e abacaxi Foto: Johnny Mazzilli/

Com suco de laranja, abacaxi e xarope de romã, esta bebida sem álcool é uma excelente pedida para quem quer aproveitar sem se preocupar com ressaca. E também é uma ótima opção para as crianças.

Confira a receita

Screwdriver

Screwdriver, drinque de vodca com suco de laranja Foto: Sky Hall Garden Bar/

Uma bebida que leva vodca, bastante gelo, suco de laranja e fatias de toranja, a “Screwdriver” fica pronta em instantes e é uma forma de inovar no brunch com uma mimosa sem espumante.

Confira a receita

Mimosa

Foto: Codo Meletti|Estadão

E por falar em mimosa, a gente também tem esta receita tradicional dos cafés da manhã tardios. Perfeito para aproveitar a qualquer hora, leva apenas dois ingredientes: suco de laranja e espumante.

Confira a receita

Garibaldi, drinque com Campari e suco de laranja

Foto: Vitor Fracchetta|Estadão

Este drinque leva Campari, suco de laranja e nada mais. Com bastante gelo, reúne os sabores cítrico da laranja e amargo do Campari em uma mistura deliciosa, que vale muito a pena experimentar.

Confira a receita

Café com laranja

Orange coffee Foto: Bruno Gois

Mais uma opção não alcoólica, desta vez é uma mistura que é a cara do café da manhã: café e laranja. Com uma dose de espresso e um pouco de suco de laranja, é uma bebida perfeita para começar o dia ou até mesmo apreciar após as refeições, por exemplo.

Confira a receita