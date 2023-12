As frutas vão sempre bem em doces. O abacaxi, em especial, é bem versátil e dá um toque cítrico e refrescante às receitas. Neste caderno, separamos cinco receitas que levam o “rei das frutas” para você se deliciar no verão e que são tão deliciosas que você vai querer repetir em qualquer estação do ano. Confira!

Docinho de abacaxi

Docinho de abacaxi Foto: Ana Bacellar

Para festas infantis e até eventos em família, como a ceia de Natal, esse docinho de abacaxi da chef Helô Bacellar, do Na Cozinha da Helô, é leve, refrescante e muito saboroso. Com apenas cinco ingredientes, fica pronto rapidinho e é super fácil de fazer. Além disso, ela aproveita as folhas da coroa do abacaxi na decoração, o que torna a receita ainda mais bonita e sustentável.

Torta de abacaxi com coco e calda de frutas vermelhas

Torta de abacaxi com coco e calda de frutas vermelhas Foto: Gladstone Campos

Essa é uma torta deliciosa de abacaxi com frutas vermelhas do chef Sergio França, do Restaurante Des Cucina. Feita com rodelas de abacaxi caramelizadas e um creme que mistura creme de leite, leite de coco, gemas e essência de baunilha, tem a calda de frutas vermelhas como um toque especial à sobremesa.

Bolo de abacaxi com cereja

Bolo de abacaxi com cereja Foto: Pousada Casa de Maria

Uma combinação deliciosa de abacaxi com cereja em calda é a cobertura desse bolo super fácil de fazer. Leve, refrescante e deliciosa, essa sobremesa leva somente dez ingredientes. A receita é da Pousada Casa de Maria, na Bahia, e fica pronta em apenas doze passos.

Bolo de abacaxi fofinho

Bolo de abacaxi fofinho Foto: Beatriz Mazzei/Divulgação

Receita bem leve do bolo de abacaxi fofinho e delicioso do Instituto Capim Santo. Com apenas seis ingredientes, fica pronto bem rápido em apenas oito passos. Perfeita para não pesar no estômago, é pedida certa pro calorão.

Bolo de coco e abacaxi da chef Janaína Rueda

Bolo de coco com abacaxi gelado e embrulhado da festa da Janaína Rueda Foto: Mauro Holanda | Bar da Dona Onça

Bem gelado e molhadinho, essa sobremesa é a escolha certa para esse verão. O bolo de coco e abacaxi da chef Janaína Rueda é composto por pão de ló, creme de abacaxi com coco ralado fresco, chantilly feito em casa e uma calda de abacaxi e cerejas sem igual. Um doce imperdível e que fica pronto rapidinho.

