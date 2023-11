A batata é muito versátil e uma aliada na hora de inovar no jantar. Com a combinação certa de batatas e temperos, até o básico pode se tornar muito mais do que uma simples batata assada ou cozida. Neste caderno, separamos 5 receitas que trazem a batata de diferentes formas, como entrada, acompanhamento ou, se quiser, até mesmo prato principal. Confira!

Bolinho de batata com linguiça mineira e alho poró

Bolinho de batata com linguiça mineira e alho poró Foto: Joca Vidal

Um petisco delicioso para dividir com os amigos, esse bolinho é a combinação perfeita entre batata e a deliciosa linguiça mineira. O alho poró vem para dar uma explosão de sabor nesse quitute que rende 10 unidades e é sem igual!

Confira a receita

Batata assada Mac&Cheese

Batata assada Mac&Cheese Dickey's Barbecue Pit Brasil Foto: Isabel Franson/Divulgação

Um especial bem americano, essa batata assada une a maciez da batata com o sabor sem igual do macarrão com queijo. A receita leva apenas nove ingredientes e fica pronta em uma hora. Uma aposta certeira para um jantar casual, mas muito bem temperado!

Confira a receita

Batata assada com jamon e brie

Batata assada com jamon e brie e bife ancho Foto: Luis Vinhao

Com apenas quatro ingredientes, essa batata assada é muito saborosa e vem com jamon e brie, um toque especial para o jantar. O molho de gorgonzola dá o toque final e o chef recomenda uma bela carne bem suculenta para acompanhar.

Confira a receita

Hachis Parmentier, um escondidinho de rabada

Escondidinho de rabada do Le Jazz Brasserie Foto: Lucas Terribili

Essa receita francesa é um escondidinho de rabada e músculos para ninguém botar defeito! Excelente como prato principal, a receita traz uma carne desfiadinha e coberta por purê de batatas. O prato é bem gratinado e fica crocante fora e bem suculento por dentro.

Confira a receita

Batata-doce assada na brasa com manteiga

Batata-doce assada na brasa com manteiga Foto: Gui Galembeck

Rendendo quatro porções, essa batata-doce é um excelente acompanhamento para inovar o bom e velho churrasco e surpreender à família! Com casca bem torradinha e interior macio e suculento, a receita é fácil de fazer e leva apenas cinco ingredientes.

Confira a receita