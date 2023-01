Com a chegada do verão, temos a presença de dias de calor também. Esses dias de altas temperaturas pedem receitas leves e com frutas.

Que tal apostar em saladas e salgados que são super refrescantes? Além de doces e sobremesas feitas com frutas que também são muito leves para o dia a dia.

Com essa premissa, o Paladar pensou em uma seleção de dez receitas com frutas, ideais para essa época do ano.

Tenho certeza que as receitas doces e salgadas vão te refrescar, além de ser opções fáceis de fazer. Confira a seleção!

Insalata pera e gorgonzola

Insalata pera e gorgonzola Foto: Ricardo D'Angelo

Vai falar que saladas não são a cara do verão? Ainda melhor quando levam frutas refrescantes, como essa deliciosa insalata pera e gorgonzola, do Maremonti. Aposte nesse prato refrescante e super fácil.

Milk-shake de morango

Cremosíssimo milk-shake de morango Foto: Daniel Ares

Dias de calor pedem bebidas geladas. Que tal apostar nesse milk-shake de morango do Malz Craft Burger & Beers? Além de levar a fruta da temporada, é muito fácil de fazer e com certeza irá te refrescar no verão.

Cheesecake de manga

Cheesecake de manga Foto: Rubens Kato

Nada mais com cara de verão do que a manga. Para refrescar nos dias de calor, que tal apostar nesse delicioso cheesecake de manga da Confeitaria Marília Zylbersztajn? É uma sobremesa deliciosa e super fácil de fazer.

Crudo de peixe e beurre blanc de abacaxi

Peixe com molho de abacaxi Foto: Laís Acsa

Esse prato de crudo de peixe e beurre blanc de abacaxi, do Saz Restaurante, une o toque salgado do peixe com o docinho do abacaxi. Além de ser leve em dias quentes, é perfeito para quem procura um prato diferente com fruta.

Laranja à moda do kibutz

Laranja do kibutz Foto: Laís Acsa

Esse doce de laranja com biscoito de azeite é ideal para servir durante o verão. O prato de laranja à moda do kibutz, do Shoshana Delishop, é feito com uma deliciosa fruta cítrica, fácil de fazer e ideal para combinar com temperaturas altas.

Arroz de coco

Delicioso arroz de coco Foto: Beto Roma

Esse delicioso arroz com coco, do Bão, é perfeito para fazer no almoço ou no jantar. Ideal para acompanhar os frutos do mar, é super leve e gostoso, perfeito para aqueles dias com temperaturas mais altas.

Torta de morango da Dona Deôla

Torta de morango com creme de baunilha e massa crocante para servir como sobremesa Foto: Tadeu Brunelli | Dona Deola

Essa torta de morango da Dona Deôla vai te surpreender na primeira mordida, essa sobremesa com morango e creme de baunilha derreta a cada mordida, e deveria ser degustada por todas. A sobremesa, que é a cara do verão, é um doce irresistível, carregado de frutas. Confira.

Moqueca de Banana-da-terra

Moqueca de Banana-da-terra Foto: Fernanda Aidar Lunes

Nem só de doces vive o povo... Essa deliciosa moqueca de banana-da-terra é um prato salgado perfeito para o verão. É ideal para aqueles que querem substituir a carne por algum vegetal.

Bolo de laranja zero lactose, zero glúten e feito com arroz

Bolo de laranja feito de arroz, sem lactose e sem glúten com calda de suco de laranja e açúcar de confeiteiro Foto: G4F Agenciamentos

Essa sobremesa de bolo de laranja da chef Raquel Novais é uma alternativa perfeita para aqueles que possuem restrições alimentares, ou escolheram fazer uma dieta restritiva, porém sem perder o sabor. Venha conferir o modo de preparo!

Torta de limão com marshmallow da Dona Deôla

Torta de limão com massa crocante, marshmallow, creme e raspas de limão deliciosa que vai deixar o momento pós-almoço ainda mais especial Foto: Tadeu Brunelli | Dona Deola

Por último, quem vai negar um delicioso doce com limão? Essa é a personificação da refrescância. A torta de limão com marshmallow da Dona Deôla é uma sobremesa deliciosa para o verão. Aposte nessa!

