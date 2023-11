A Black Friday está chegando e o período não é exclusivo para a compra de eletrônicos ou roupas, por exemplo, os mercados e lojas de alimentos também aproveitam a data para abusar dos descontos. Um produto que pode ser encontrado na promoção é o queijo. Mas como não cair em armadilhas e aproveitar os descontos sem sair com um produto de baixa qualidade? A gente te ensina!

Conversamos com o especialista em queijos brasileiros e proprietário da loja A Queijaria, Fernando Oliveira, que deu várias dicas para comprar o melhor queijo com desconto! Ele destaca que, em primeiro lugar, o consumidor precisa saber o que está procurando, se são queijos mais maturados, frescos, moles ou todos eles.

O especialista recomenda fazer uma análise bem rápida, visual e tática.

Queijos frescos

Em queijos tipo minas frescal, feta e burrata, sempre olhe a data de produção! Tente comprar o queijo que foi produzido ontem ou anteontem para obter o maior frescor.

Queijos moles

Esses são os queijos tipo “mofo azul” - como gorgonzola e roquefort - e de “mofo branco” - como brie e camembert. Nesse caso, é preciso entender se a massa está de fato mole sem verter água ou soro. Outro fator a analisar é se há alguma mancha amarronzada no queijo. Caso tenha, não compre, pois ele já estará em um processo mais avançado de maturação e foge de sua característica essencial!

Queijos duros

No caso de queijos mais intensos, como parmesão e provolone, teste com a unha! Pressione a casca com a unha e veja se conseguiu ou não penetrar na massa do queijo. Se não conseguir, pode comprar, pois esse queijo está bem maturado, com casca firme!

Além disso, também não pode estar vertendo líquido. Sentir o cheiro é mais difícil por causa da embalagem, então, fazer a análise de produção tátil e visual é a melhor opção.

Não compre kits prontos!

“Evite comprar os kits! Neles, os queijos já vem cortados, já na embalagem que vem quatro ou cinco queijos. Então, evite, porque o queijo precisa estar com a casca e bem embalado. Se você abre, fraciona, mesmo que você reembale, ele começa a perder qualidade”, adverte Fernando Oliveira.

4 dicas de como usar os queijos

O especialista faz recomendações de como usar os queijos da melhor forma em receitas variadas.

Para saladas, recomenda a mussarela de búfala bem fresca. Os queijos azuis são perfeitos para risotos. Nos tipos duros, Oliveira destaca o brasileiro Gran Formaggio para gratinar e finalizar pratos. Os de “mofo branco” têm diversas utilidades, são ótimos para sanduíches, saladas e finalizando pizzas, por exemplo.