Um sorvetinho para um dia de calor não se nega a ninguém, né? Com deliveries de gelatos, você pode garantir seu doce refrescante sem sair de casa. Separamos três lugares que fazem entrega de sorvete para você escolher seu preferido e garantir sobremesa do dia, com direito a gelatos variados e até sorbets.

Davvero

Delivery da gelateria Davvero Foto: Henrique Peron/Divulgação

O delivery da Davvero tem três opções de tamanho: pequeno, com 700 ml e no valor de R$ 75,60 até 2 sabores; médio, com 1.000 ml a R$ 104,20 até 3 sabores; e grande 1.300ml – R$ 122,90 até 3 sabores. Você também pode adquirir o Davvero Pote, com 480 ml de um único sabor, ele custa R$ 55,90.

Entre os sabores disponíveis, estão as novidades de sorbets para a temporada de verão: Sorbet de Melancia, Sorbet de Jabuticaba e o Sorbet de Uva Vitória Diet, opções leves e sem produtos lácteos à base de frutas puras, água e açúcar.

Onde

Ifood e Rappi | Unidades Itaim Bibi, Vila Nova Conceição, Shopping Iguatemi Faria Lima e Morumbi.

Milk & Mellow

Delivery do Milk & Mellow - Gelato sabor Amarena Foto: Studio Primo/Milk & Mellow/ Divulgação

Vindos em potes de 500 ml, os gelatos da Milk & Mellow podem ser pedidos via aplicativo de entrega na faixa de R$ 48 a R$ 57. Além disso, você também pode comprar milkshakes de 400 ml, a partir de R$ 44, e sorvetes já montados, como a banana split (R$ 51).

Em relação aos gelatos, é possível pedir diversos sabores, como amarena, cookies and cream e caramelo salgado. Já os milkshakes incluem de coco, banoffee, chocolate, entre outros.

Onde

Ifood e Rappi

Delivery próprio da loja através do telefone (11) 4118-7878

Unidade Vila Nova Conceição

Artisano

Delivery de sorvete do Artisano Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Feito por entrega própria, o delivery da Artisano conta com potes de 500 ml com os mais variados sabores da casa, entre eles o gelato de chocolate, mil folhas, pistache puro, fava de baunilha e o sorbets como o de framboesa. Os preços variam de R$ 64 a R$ 79. A partir de quatro potes, o frete sai de graça.

Uma excelente escolha é o lançamento da casa feito em parceria com a Mil Confeitaria e o chef Lucas Corazza, o cone de palmier recheado com gelato de doce de leite. Você pode saborear esse lançamento “no sofá” com um pote de 500ml do gelato e uma caixinha com cones de palmier açucarados para rechear à vontade.

Onde

Via WhatsApp (11) 97810-3401

Através do site