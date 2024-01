3 ideias de receitas com bacalhau para o Ano Novo

Assim como o peru está para o Natal, o bacalhau está para o Ano Novo. O peixe se tornou um prato clássico da ocasião por ser leve e harmonizar muito bem com outros itens da ceia, como o espumante, por exemplo.

Além disso, a peça é muito versátil e permite muitas combinações saborosas. Para auxiliar você, leitor, a inovar na ceia, o Paladar separou três sugestões de receitas com bacalhau. Veja a seguir:

Bacalhau de natas e peras ao vinho

Bacalhau ao forno servido com pedaços da fruta pode ser um prato surpreendente para a ocasião. Confira a receita aqui.

Bacalhau com pera Foto: Mário Rodrigues

PUBLICIDADE

Bacalhau ao creme

Elaborado pelo chef do restaurante Trindade, Guilherme Cardadeiro, o prato leva cebola, alho, brócolis, batata, vinho branco e outros ingredientes. Veja o passo a passo aqui.

Bacalhau ao creme Foto: Codo Meletti

Bacalhau com batatas ao murro e cebolas assadas

Fácil de ser elaborado, esse bacalhau foi criado pelo chef Luís Espanada, do Tasca da Esquina, e exige apenas o uso do forno convencional no processo de cocção. Aprenda a fazer aqui.

PUBLICIDADE