Drinques com gim: 4 receitas para celebrar o Ano Novo

De coloração transparente, o gim é um destilado alcoólico muito utilizado na composição de diversos drinques por sua versatilidade, que permite combinações das mais clássicas às mais ousadas.

Ideal para ingredientes cítricos, doces e amargos, o céu é o limite para o gim. E se você planeja acrescentá-lo à ala de bebidas em sua ceia de Ano Novo, o Paladar reuniu quatro sugestões de drinques. Confira abaixo:

Dry Martini

A bebida emblemática por levar azeitona na taça é a favorita do James Bond, personagem da franquia 007, e extremamente popular. Saiba como fazer em casa sem complicações conferindo ingredientes, medidas e o passo a passo aqui.

Dry Martini do Baretto. Foto: Bruno Geraldi

Red Collins

O drinque que é uma releitura do clássico Tom Collins tem sabor leve, uma cor latente e alto teor alcoólico. Fácil e rápido, leva gim, hibisco, limão, água com gás e xarope de açúcar. Acesse a receita aqui.

Red Collins, drinque com gim e hibisco. Foto: Bruno Nogueirão|Estadão

Brasileirinho

A gim tônica com maracujá foi carinhosamente batizada com esse nome por Laércio Zulu, gestor de bares do Grupo São Bento, em homenagem ao país durante a Copa do Mundo de 2018. A receita da bebida pode ser acessada aqui.

Brasileirinho. Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Gim tônica com Malbec

Também no clima de Copa do Mundo, na edição de 2018, esse drinque que mistura gim com vinho tinto é uma homenagem à Argentina. Veja a receita aqui.