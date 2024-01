3 lugares para curtir um happy hour no aniversário de São Paulo

Se tem uma coisa que é mesmo a cara de São Paulo é o happy hour. Reunir os amigos de trabalho ou estudo após um longo dia é comum entre os que vivem na capital paulista e nada mais justo do que comemorar o aniversário de SP com um happy hour de respeito.

Por isso, a equipe do Paladar selecionou 3 bares perfeitos para reunir toda a galera, em bares com vibes diferentes para agradar todos os gostos, confira:

Drosophyla Bar

A unidade paulistana do Drosophyla iniciou suas atividades em 2002 na região da Baixa Augusta e desde 2015, o bar se encontra em um casarão centenário na região da Consolação. O local conta com diversas apresentações culturais e pequenos shows musicais que podem animar a noite.

A casa ainda tem uma carta de drinques autorais e aperitivos como lula empanada, bolinho de arroz recheado com gorgonzola e guioza de porco.

Bar Salve Jorge

Com duas unidades na cidade de São Paulo, o Salve é didputado para os happy hours. Além de atrações musicais, a casa oferece uma vasta carta de drinques, como o Pôr do Sol (R$ 42) com goiaba pimenta e canela em pau defumada, além de cervejas, destilados e vinhos variados. O bar também oferece petiscos clássicos como bolinhos de feijoada, iscas de galeto empanadas com flocos de milho e ainda porções de empanada argentina.

Abaru

Localizado no coração de São Paulo, esse bar fica de frente para o Theatro Municipal. O local tem nome inspirado na obra Abaporu, de Tarsila do Amaral e mostra um olhar voltado à cultura e à gastronomia contemporânea do Brasil. O bar serve alguns drinks autorais, como o Janhambu e o Jambusta, que levam cachaça de jambu, ou ainda clássicos como o Dry Martini e o Aperol Spritz. A cozinha oferece uma boa variedade de aperitivos, pratos principais e sobremesas com inspiração na culinária típica do Brasil.

