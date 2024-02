Cranberry pode ajudar a melhorar sua saúde; confira 3 receitas com a fruta

O cranberry é uma frutinha vermelha, natural dos Estados Unidos, e que faz parte de várias receitas doces e salgadas, como molhos para aves, tortas, bolos e até pães.

Extremamente nutritivo e rico em vitamina C e antioxidantes, o cranberry, quando adotado na dieta, proporciona benefícios para o sistema cardiovascular, microbiota intestinal, aparelho urinário e para saúde bucal.

Entre os aspecto mais consolidados em relação à saúde, a fruta contribui para a prevenção de infecções no sistema urinário, como a cistite.

Receitas com cranberry

Apesar de ser um pouco difícil de achar a fruta no Brasil, há formas de encontrar o cranberry, seja em sucos, desidratado ou, até mesmo, em pó.

PUBLICIDADE

Uma ótima opção para receitas, o cranberry vai bem com pratos, drinques e sobremesas. A seguir, veja três receitas imperdíveis com a fruta.

Drink com cranberry refrescante

Um drinque extremamente refrescante para os dias mais quentes, o cranberry Bourbon Sour é uma das receitas exclusivas do Hilton Copacabana. Dentre os ingredientes, a bebida leva whisky, a base “sour”, que contém suco cítrico e adoçante, e o angostura, um bitter aromático e concentrado, e, claro, suco de cranberry. Veja a receita completa aqui.

Strudel de cranberry e nozes-pecãs

Uma receita saborosa e que dá água na boca só de pensar, o strudel de cranberry e nozes-pecãs é uma espécie de massa recheada que funciona muito bem como sobremesa ou como quitute de café da manhã ou lanche da tarde. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Lentilhas com bacon, cranberry e gorgonzola

A ideia dessa receita é juntar de uma forma deliciosa o sabor suave e levemente “terroso” das lentilhas, com a gordura do bacon, a cremosidade do queijo gorgonzola e a acidez adocicada dacranberry. O resultado fica maravilhoso e não dá para parar de comer. Veja a receita completa aqui.

Para saber mais sobre cranberry, seus benefícios para a saúde e a popularização da fruta no Brasil, leia a matéria completa.