3 receitas com nhoque para atrair riqueza em 2024

2024 acabou de estrear, dando espaço para novas metas, planos e objetivos. Para alcançá-los, muitos contam com o auxílio de algumas simpatias, como usar cores específicas na roupa ou comer determinado tipo de comida. Entre as tradições supersticiosas está o consumo de nhoque para trazer prosperidade.

O costume nasceu de uma lenda popular italiana que afirma que comer sete nhoques com uma nota de dinheiro debaixo do prato enquanto se mentaliza desejos traz sorte e riquezas, e nada melhor do que realizar essa simpatia de forma saborosa, não? Abaixo, listamos três receitas diferentes de nhoque para lhe ajudar na busca pela prosperidade:

Nhoque de banana-da-terra

A massa do nhoque é tradicionalmente feita com batata, mas outros ingredientes podem ser utilizados na composição. É o caso da banana-da-terra, que rende uma ótima receita. Aprenda a fazer aqui.

Nhoque de banana-da-terra ensinada por Marcelo Bastos Foto: Tadeu Brunell|Estadão

PUBLICIDADE

Nhoque ao sugo com manjericão

Fácil de ser reproduzido, esse nhoque, além de levar molho de tomate caseiro, exige apenas três ingredientes para a massa: ovo, batata e manteiga. Confira o passo a passo aqui.

O prato leva apenas ingredientes fáceis de encontrar no comércio, como manteiga, azeite e cebola. Para obter resultado, é necessário atentar ao ponto de cozimento do nhoque e ao tipo de superfície escolhida para moldá-lo. Foto: Alex Silva/Estadão

Nhoque recheado com mussarela

Essa receita é um pouco mais elaborada, mas não é impossível de fazer, e o resultado é extremamente saboroso. Aprenda a fazer aqui.

PUBLICIDADE

Nhoque ainda mais saboroso com recheio Foto: Thiago Teixeira|Estadão

Para conhecer outros alimentos que também podem atrair dinheiro, leia a matéria completa da jornalista Danielle Nagase clicando aqui.