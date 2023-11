A culinária do México tornou-se bastante popular ao longo dos anos no Brasil e, atualmente, está presente em muitos restaurantes espalhados pelas grandes cidades. Os pratos bem temperados encantaram muitos brasileiros, que viram ingredientes favoritos da nossa culinária serem preparados de outras formas. Milho, feijão, tomate, frango e alho são alguns dos insumos principais na gastronomia mexicana, que deram à vida pratos famosos, como tacos e guacamole.

A pimenta, toque fundamental da culinária mexicana, também atraiu a curiosidade e o paladar de muita gente. A malagueta, por exemplo, é um condimento milenar que acompanha os mais diversos pratos e molhos, desde os mais suaves aos mais apimentados.

Um pouco cansado dos tradicionais deliveries, como pizza e sushi, o brasileiro começou a investir nos pedidos de comida mexicana em casa. Os combinados de tortilhas, molhos e burritos começaram a fazer sucesso nas capitais, que naturalmente investiram em mais casas mexicanas.

Os especialistas de Paladar selecionaram, então, cinco boas opções de delivery de comida mexicana em São Paulo. Confira a lista:

Los Dos

PUBLICIDADE

Com certeza, o forte da casa são os tacos de inspiração mexicana, que têm um toque autoral e ousado. É o caso dos tacos al pastor, à base de carne de porco marinada em especiarias, pimentas secas e goiabada, assada no trompo, tradicional espeto vertical e giratório (R$ 15,00) e o de bochecha de boi braseada em caldo aromático (R$ 14,00). O “Los Dos” ainda oferece opções para você montar seu próprio prato em casa: um kit com 12 tortilhas e três recheios diferentes, que serve até quatro pessoas (R$ 138,00).

Serviço: Rua Guaicui, 26, Pinheiros | Delivery via iFood | @losdos_taqueria

La Sabrosa

PUBLICIDADE

Se você aprecia boas tortilhas, o “La Sabrosa” é o lugar certo. Na tortilha macia de trigo, dobrada ao meio e chapeada, são preparadas opções como o taco pollo del desierto (R$ 28,00), de filé de peito de frango, pasta de feijão-preto, guacamole, alface, tomate em cubos e molho de pimenta jalapeño. Se quiser apenas beliscar, peça a Guacamole (R$ 18,00) e os Frijoles Refritos (R$15,00), feijões pretos temperados com banha de porco no clássico estilo mexicano.

Serviço: R. Francisco Leitão, 246 - Pinheiros | Delivery via iFood, Rappi e Whatsapp | @taquerialasabrosa

Hecho en México

PUBLICIDADE

Com receitas de raízes latinas, o cardápio da casa foi criado com a consultoria de Lourdes Hernández. A chef mexicana realizava em Pinheiros a “Casa dos Cariris”, um disputadíssimo jantar divulgado apenas para uma seleta lista de contatos. Hoje, o delivery do “Hecho en México” conta com diversos combos especiais, que servem até seis pessoas.

Entre os mais vendidos, estão a tortilha de trigo recheada com fajitas-carne bovina, arroz, frijoles refritos, guacamole e salsa mexicana (R$ 40,50), e a Quesadilla Hongos, uma mistura de queijos derretidos dentro da tortilha de trigo, acompanhada de cogumelos variados (R$ 39,80).

Serviço: Rua Tabapuã, 523 - Itaim Bibi | Delivery via iFood e Rappi | @hechoenmexicoyenbrasil

Mexicaníssimo

PUBLICIDADE

No Brooklin Paulista, o “Mexicaníssimo” chama atenção pelas porções generosas e cardápio variado. O menu executivo da casa (R$ 59,90) contém a seleção dos pratos mais pedidos do rodízio: mini nachos, guacamole, burritinho de carne, quesadillas de frango e fajitas mixtas. A seção de Burritos Premium apresenta oito tipos diferentes de recheio, que variam entre milanesa de frango (R$ 42,90), shimeji (R$ 42,90) e frango com philadelphia (R$ 42,90).

Serviço: Avenida Nova Independência, 518 - Brooklin Paulista | Delivery via iFood | @restaurantemexicanissimo

Don Pancho

PUBLICIDADE

Localizado na Vila Mariana, o “Don Pancho” possui ambientes coloridos, artesanato original e pratos elaborados com ingredientes importados. À frente da cozinha, Javier Valero prepara um dos melhores tacos da cidade. O Barbacoa Norteña (R$ 43,00), feito com carne bovina temperada com cebola, coentro e rabanete, acompanha ainda salsa picante e limão. Os Tacos de Pancho (R$ 37,80), dourados na frigideira recheados de frijoles charros e carne desfiada, são servidos com guacamole e salsa picante.

Serviço: R Joaquim Tavora, 1315 - Vila Mariana | Delivery via iFood | @donpanchomexicano

Casas latino-americanas

A capital paulista reúne diversos bares e restaurantes, que representam toda a riqueza da gastronomia da América Latina. Plural em sua essência, a vibrante cozinha latino-americana é formada por influências que vêm desde os povos nativos até a colonização espanhola, passando pelos imigrantes de outras nacionalidades.

Clique aqui e conheça alguns deles.