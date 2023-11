Os olhos do consumidor chegam a brilhar quando vêem grandes promoções e altos descontos. Mas no mundo das compras, o final nem sempre é feliz. Tempos de baixos preços, como a Black Friday, carregam alguns fantasmas difíceis de afastar.

Produtos falsificados e promoções enganosas já viraram rotina na Black Friday, que movimenta a grande maioria dos varejistas do país. Com as bebidas, não é muito diferente: preços atrativos levam os consumidores à loucura, que compram sem pensar no que estão levando.

Para os que já estão pensando nas festas de fim de ano, o espumante é item imprescindível na cestinha, se tornando um dos principais protagonistas quando o assunto é bebida na Black Friday.

Mas, como dissemos no começo, as compras promocionais podem acabar com mais prejuízo ainda, causando dor de cabeça ao consumidor. A colunista de Paladar e especialista em espumantes, Suzana Barelli, alerta que a compra deste produto requer alguns alertas em épocas de promoção.

A recomendação número um da especialista é sobre o estado dos espumantes. “O consumidor deve se atentar na análise das garrafas. Rótulo rasgado não significa necessariamente espumante estragado, mas indica pouco cuidado com a garrafa. No visual, olhe principalmente para a rolha. Se ela estiver mais para baixo ou estufada, é sinal de que o espumante pode não estar bom”, explica Suzana.

O mesmo serve para a quantidade de espumante e champagne na garrafa. Líquido abaixo do “ombro” do recipiente, é sinal de problema.

A segunda dica é sobre garrafas contrabandeadas. Nos últimos anos, a especialista conta que o número de produtos ilegais deste gênero aumentou muito no Brasil. O armazenamento e produção destes espumantes podem ser inadequados, conta Suzana.

“A melhor maneira de garantir a veracidade da garrafa é olhar se o espumante tem contrarrótulo em português, o que indica que ele foi importado pelas vias oficiais”.

Por fim, a pesquisa de preços deve ser um hábito do consumidor responsável. “Faça uma pesquisa prévia de preços. Infelizmente, a caso de lojas que reajustam o valor semanas antes, fica um pouco complicado”, explica a especialista. Então adiante a pesquisa, reúna essas dicas, e aproveite para comprar os melhores espumantes em promoção.

