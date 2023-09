3 receitas diferenciadas com tomate, o ingrediente principal da última prova do MasterChef

Nesta terça-feira (26) foi ao ar o segundo episódio do MasterChef Profissionais 2023, que contou com dois desafios tensos. A segunda etapa da noite, de caráter eliminatório, exigiu que os cozinheiros que não tiveram os melhores desempenhos na prova do leilão preparassem pratos doces e salgados usando o tomate como ingrediente principal.

Os competidores surpreenderam nas entregas mostrando que uma simples fruta, somada a um bom conhecimento de técnicas e uma dose de criatividade, pode render os mais diferentes e saborosos pratos. Para além das receitas que foram mostradas no programa, o tomate oferece muitas outras possibilidades, e aqui reunimos três sugestões para você, leitor, aproveitar seu alimento e expandir o cardápio em casa. Veja na lista abaixo:

Chutney de tomate

Essa geleia que acompanha muito bem petiscos e torradas leva apenas quatro ingredientes. Aprenda a fazê-la seguindo o passo a passo disponível aqui.

Aprenda a fazer chutney de tomate usando as dicas da chef Mariana Fonseca Foto: TABA BENEDICTO

PUBLICIDADE

Chips de tomate

Para essa receita, são necessários apenas tomates cortados em rodelas submetidos ao forno. Veja como fazer os chips adequadamente aqui.

Foto: Felipe Rau|Estadão

Água de tomate

Intenso e saboroso, o líquido extraído da fruta pode ser usado para acompanhar folhas de manjericão, burratas, dentes de alho, ou ser utilizado no preparo de diversas receitas- até as mais inusitadas, como drinques; possibilidades não faltam. Aprenda a fazer a extração corretamente seguindo o passo a passo disponível aqui.

PUBLICIDADE