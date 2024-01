4 restaurantes que ainda estão celebrando o aniversário de São Paulo

Na última quinta-feira (25), São Paulo completou 470 anos e a cidade foi tomada por comemorações em diversos estabelecimentos espalhados pela capital paulista, muitos deles são restaurantes que apostaram em menus especiais para a data.

Passado um dia do aniversário, muitos locais continuam a comemorar e disponibilizam experiências gastronômicas que são a cara de SP. A seguir, confira quais restaurantes estão oferecendo condições especiais e até quando vão as celebrações:

Dona Deôla

A rede de padarias Dona Deôla preparou um sanduíche de pernil com toques especiais para os paulistanos no aniversário de São Paulo. O pernil recheia a baguete de parmesão, que também leva molho especial, queijo prato, cebola, pimentão e mostarda (R$ 43,80). O lanche estará disponível de 25 de janeiro até o dia 18 de fevereiro.

Make Hommus. Not War

O Make Hommus. Not War, restaurante especializado em comida do Oriente Médio, do chef Fred Caffarena em sociedade com a gastróloga Talita Silveira, promove uma semana inteira de comemoração, entre os dias 23 e 28 de janeiro. No cardápio, uma pedida especial é o Hommus Churrasco Grego – hommus tradicional, carne grelhada, vinagrete e molho de alho. Acompanha pão francês e limonada. A refeição sairá por R$59. No dia 28, no famoso almoço de domingo, o chef servirá sanduíche de churrasco grego na calçada do restaurante.

Mila

O chef Danillo Cunha preparou uma receita exclusiva para o aniversário da cidade e está servindo o capelacci com recheio de queijo paulista ao molho pesto, folhas de manjericão e pistache. Disponível por R$ 75 nos dias 25 a 28 de janeiro.

Hospedaria

O restaurante que traz pratos inspirados nos imigrantes italianos, servirá Arroz Paulista (R$ 75) durante os dias 22 e 28 de janeiro. Inspirado no arroz de forno, o prato tradicional das cozinhas paulistas, leva arroz agulhinha, molho de tomate, ervilha, tomate, presunto royal, palmito e cenoura.

