4ª temporada de Top Chef Brasil se destaca com 3 participantes do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução | Instagram @topchefbrasil

O Top Chef Brasil, produzido pela Produtora Floresta, estreia sua 4ª temporada na próxima quarta-feira (26) às 22h45 na TV Record. A nova temporada promete ser mais acirrada, com desafios inéditos e uma nova jurada de peso.

O chef renomado Felipe Bronze continua no comando da competição e também irá participar como jurado dos pratos, ao lado do chef francês Emmanuel Bassoleil. Janaína Torres Rueda será a nova jurada do programa, muito renomada e premiada no mundo da gastronomia.

A supertemporada do Top Chef Brasil conta com três chefs do Rio de Janeiro, são eles Bárbara Mattos, Rubens Gonçalo e Victória Teles. O portal N1 Entreter teve uma oportunidade de entrevistar os três participantes, confira a entrevista completa clicando aqui.

Bárbara Mattos é formada pela Lê Cordon Blue e atualmente grava conteúdo gastronômico para internet, além de trabalhar como personal chef, consultora e produtora gastronômica. Ela disse que ser selecionada foi algo “magnífico”. “Me senti realizada profissionalmente! Entre tantos inscritos ser uma de 12 participantes é uma realização pessoal. É o famoso ‘Venci na Vida’”, brincou.

Já Rubens Gonçalo disse que esse desafio é algo para se entrar com a “faca nos dentes”. O chef começou lavando pratos em um hotel e um chef pagou sua faculdade de gastronomia. Formou-se em 2009, fazendo estágios em Barcelona, na Espanha. Em 2014 voltou para o Brasil e hoje é chef do Rio Othon Palace, com uma cozinha de raízes brasileiras.

A terceira participante do Rio é Victória Teles, formada em gastronomia, começou as 13 ajudando o pai nos almoços de domingos. Começou jovem a vender doces e bolos caseiros em empresas. Trabalhou em São Paulo, Canadá e Nova York, com experiência em restaurantes com estrela Michelin. “Sou uma pessoa tranquila na maior parte do tempo, mas o confinamento deixa as coisas intensas demais. Às vezes era difícil controlar as emoções e manter só a razão”, comentou.