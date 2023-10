5 eventos gastronômicos em São Paulo para aproveitar em outubro

Outubro em São Paulo é extraordinário. É um período em que a cidade se transforma em um paraíso culinário e as experiências gastronômicas se tornam memoráveis. Por isso, o Paladar preparou um guia com os melhores eventos gastronômicos na cidade, para que todos possam aproveitar em grande estilo. Confira:

Settimana della Cucina Regionale Italiana

De 23 a 29 de outubro, 20 restaurantes na capital paulista irão apresentar menus especiais criados em colaboração entre chefs brasileiros e italianos, exibindo receitas provenientes das 20 regiões distintas da Itália. Na sua 12ª edição anual, este evento renomado engloba estabelecimentos como Casa Santo Antônio, Enosteria, Gero, Maremonti, Picchi, Piselli e Temperani Cucina. A programação completa pode ser conferida aqui.

Restaurant Week

Aproximadamente 200 estabelecimentos na capital paulista e na Grande São Paulo estão oferecendo cardápios completos, incluindo entrada, prato principal e sobremesa, em três categorias de preços diferentes. A categoria tradicional apresenta opções de menu a partir de R$ 54,90 para o almoço e R$ 69,90 para o jantar. Já a categoria “plus” oferece almoço por R$ 68,90 e jantar por R$ 89,90. Na categoria premium, o almoço está disponível por R$ 89 e o jantar por R$ 109. Entre os participantes, destacam-se restaurantes renomados como L’Entrecôte de Paris, Duas Terezas, Paellas Pepe, Antipasti Amici e a pizzaria Graça di Napolli.

PUBLICIDADE

Mais informações sobre a programação e os endereços participantes no site oficial do evento: restaurantweek.com.br.

Prowine

A temática central da feira é o universo dos vinhos. O programa inclui palestras que abordam diversos aspectos da indústria vinícola, desde os vinhos verdes até os rótulos italianos, passando pelas últimas novidades das regiões de Toscana e Lisboa. Para participar dessas palestras informativas, é preciso realizar a inscrição no site oficial do evento: prowinesaopaulo.com.

Fora de Série

A pizzaria Bráz, celebrando seu 25º aniversário, está lançando uma nova edição de seu festival, destacando ingredientes brasileiros em receitas originais. Cerca de 20 insumos, incluindo queijos e embutidos selecionados, servirão de base para quatro coberturas distintas. Uma delas, chamada “Campania”, traz uma combinação de creme de funghi, fior di latte Bonfiori, friarielli (um tipo de brócolis), linguiça Blumenau e cogumelo enokitake. O festival está disponível desde o dia 4 de outubro na Casa Bráz e a partir do dia 10 do mesmo mês em todas as unidades da pizzaria. Endereços em pizzariabraz.com.br.

PUBLICIDADE

Elas São Soul

O bar Soul Botequim, localizado na zona sul, está abrindo as portas de sua cozinha para receber chefs renomados semanalmente ao longo do mês de outubro. A primeira convidada foi Talitha Barros, a talentosa chef por trás do restaurante Conceição Discos. Na última quarta-feira (4), das 18h às 0h, ela preparou algumas de suas receitas exclusivas, incluindo bolinho de arroz com ovo perfeito, empadinha de rabada e choripan de queijo. Os clientes poderão desfrutar dessas iguarias acompanhadas de uma seleção de cervejas, vinhos e drinques oferecidos no local. Mais informações e outras programações em @soulbotequim

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!