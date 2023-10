Chopp Festival: confira programação do evento que ocorre neste fim de semana

Contando com a participação de 12 choperias e cervejarias da região, espaço gastronômico, apresentações culturais ao vivo, atrações infantis e muito mais, chega pela primeira vez neste final de semana na cidade de Limeira (SP) o maior festival de chope da região, que acontece entre os dias 7 e 8 de outubro no Parque da Cidade (Hipica), das 11h às 22h.

O evento é fruto da parceria entre o Polo de Alimentação e Lazer Associativo de Limeira e Região e PrintFOOD, com o apoio da Prefeitura do município, em prol da Associação Integrada de Deficientes e Amigos de Limeira (AINDA), e oferece aos visitantes mais de 40 chopes diferentes, sobremesas variadas e pratos a partir de R$ 25. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

Receitas testadas e aprovadas

Deseja passar o final de semana descansando em casa? Torne suas refeições mais especiais variando o cardápio com as receitas do Paladar. Confira sugestões simples e elaboradas de almoços, jantares, lanches, drinques e sobremesas em nosso caderno, que pode ser acessado aqui.