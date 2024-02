5 receitas de comida de boteco para preparar em casa

Só de pensar em coxinha de frango, pastel e bolinho de feijoada já dá água na boca. As famosas comidas de boteco são um marco do Brasil e encantam quem experimenta.

Mas para aqueles que são mais caseiros, não é necessário ir até o bar para isso. Você mesmo pode preparar essas delícias e chamar os amigos e familiares para apreciar. A seguir, veja cinco opções clássicas de comida de boteco para fazer em casa.

Coxinha

A coxinha de frango é considerada um tradição por muitos e traz a essência da comida de boteco, sendo quase que uma exigência estar nos cardápios uma porção desse salgado. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de feijoada

Um dos mais clássicos de todos, o bolinho de feijoada é a opção ideal para petiscar com os amigos e família. A receita que leva apenas seis ingredientes e é muito simples de fazer. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de picanha

Uma espécie de bolinho de carne incrementado, essa receita do bar e restaurante Pé de Manga traz a picanha como parte do recheio. Esse quitute é fácil e rápido de fazer, perfeito para quem quer inovar na cozinha. Veja a receita completa aqui.

Frango a passarinho

O frango a passarinho perfeito tem casca sequinha e crocante, e carne suculenta, ficando delicioso quando acompanhado de alho. O diferencial desse quitute é que pode ser feito na Air Fryer, tornando esta comida de boteco mais saudável e prática de se fazer. Veja a receita completa aqui.

Torresmo

O maior representante da culinária mineira quando se trata de comida de boteco, o torresmo sequinho e crocante não é tão fácil de preparar, mas com a receita do chef Marco Aurélio Sena, do Tantin Bar, não dá para não acertar. Veja a receita completa aqui.