Chef ensina a fazer batata gratinada na AirFryer

Batata gratinada com queijo feta e bacon. Foto: Codo Meletti/Estadão

Se você procura por um prato que combine praticidade e muito sabor, batatas gratinada pela AirFryer é, com certeza, uma excelente opção.

Podendo ser recheada com vários tipos de queijo, bacon, presunto e até outros legumes, a receita pode ser ainda mais gostosa seguindo a dica da chef Bru Calderon, da Mondial Eletrodomésticos, compartilhada com o Paladar.

Ela recomenda que as batatas sejam cozidas com um pouco de leite, assim elas ficarão macias, adicionando mais cremosidade ao prato, que é coberto por parmesão fresco.

E aí, ficou tentado a reproduzir a receita para o almoço ou jantar? Confira o passo a passo aqui.