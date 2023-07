Qual é a melhor AirFryer? Veja a avaliação de 8 marcas

As campeãs: fritadeiras da Oster, Philips Walita e Britânia conquistaram o pódio do ranking da Paladar Foto: Tiago Queiroz

Os chefs Gustavo Rodrigues, Thiago Maeda, Daniela França Pinto e Jorge Gonzalez, craques em fritura convencional, de imersão ao óleo, se reuniram com a equipe do Paladar para avaliar e ranquear oito marcas diferentes de AirFryer.

As avaliações levaram em consideração o preço, a capacidade dos cestos e, claro, o desempenho. A matéria completa com todos os detalhes do teste pode ser conferida neste link. Abaixo, veja o ranking elaborado pelos especialista após o teste:

1º Oster

modelo: OFRT950

potência: 1.300W

capacidade: 3,3 litros

preço: R$ 559,90 (na promoção), em www.oster.com.br

2º Philips Walita

modelo: RI9217

potência: 1.425W

capacidade: 4,7 litros

preço: R$ 799, em www.walita.com.br

3º Britânia

modelo: BFR15P

potência: 1.500W

capacidade: 6 litros

preço: R$ 549,90, em www.britania.com.br

4º Mondial

modelo: AFN-40-Bi

potência: 1.500W

capacidade: 4 litros

preço: R$ 629,91, em www.emondial.com.br

5º Electrolux

modelo: EAF11 por Rita Lobo

potência: 1.400W

capacidade: 3,2 litros

preço: R$ 449, em loja.electrolux.com.br

6º Philco

modelo: PFR15PG

potência: 1.500W

capacidade: 4 litros

preço: R$ 499,90, em www.philco.com.br

7º Arno

modelo: Easy Fry EZFV

potência: 1.100W

capacidade: 3,2 litros

preço: R$ 499,99, em www.arno.com.br

8º Polishop

modelo: iChef - AllSpace

potência: 1.500W

capacidade: 4 litros

preço: R$ 809,99, em www.polishop.com.br