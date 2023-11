Janaína Rueda, de A Casa do Porco, diz que não quer ‘servir apenas elite privilegiada’

Na noite da última terça-feira, 28, a chef Janaína Rueda levou mais uma premiação para casa ao ter seu restaurante A Casa do Porco considerado como o 4º melhor da América Latina pelo Latin America’s 50 Best Restaurants 2023.

A cerimônia de premiação aconteceu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e outros 7 estabelecimentos brasileiros ficaram entre os melhores da América Latina.

Apesar do sucesso, Janaína, que também é dona do bar paulistano Dona Onça, disse recentemente ao El País que, vender comida com preços muito altos para clientes selecionados vai contra suas origens e que não seria gratificante para ela fazer isso. “Não quero limitar meu alcance à elite privilegiada”, afirmou.

Segundo a chef, um dos seus objetivos principais é tornar a cozinha de qualidade o mais acessível possível. Assim, a Casa do Porco une comida de excelência com preços mais baixos que os demais restaurantes nessa linha, com um menu degustação de 290 reais, sem incluir as bebidas.

“Eu gostaria que fosse mais barato, mas com a configuração atual, incluindo a fazenda de porcos, vegetais e o time de 90 pessoas servindo, em média, 14 mil jantares por mês, eu não consegui reduzir os preços. Porém, meu objetivo é baixar para 30 dólares (aproximadamente, 150 reais)”, contou Janaína.

Além da premiação de A Casa do Porco, em outubro deste ano ela foi eleita a melhor chef feminina da América Latina em 2023.

