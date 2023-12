Peru seco nunca mais: veja 3 receitas deliciosas para o Natal

O peru é quase que obrigatório quando falamos de ceia de Natal, mas alcançar o ponto exato do tempero e tempo de forno pode não ser uma tarefa tão simples. Mas há como evitar esse problema e você pode ter uma ave de carne macia, bem temperada e no ponto certo seguindo algumas receitas separadas pelo Paladar.

Peru temperado com manteiga de ervas e especiarias

A receita do chef do Quitanda, Ramiro Bertassin, além de fácil e prática, é temperada com manteiga de ervas e especiarias, deixando o peru bem úmido e suculento. Veja a receita aqui.

Peito de peru assado com molho de laranja, fios de ovos, cereja e alecrim

O peito de peru bolinha é uma alternativa se você estiver procurando por uma ceia mais econômica. A opção deixa nada a dever para a ave inteira, entregando sabor e maciez de sobra. Essa versão da equipe de chefs do Chalezinho fica uma delícia com molho de laranja. Veja a receita aqui.

Peru com molho de mel e vinho tinto

O peru do restaurante Charlô Rotisserie & Bistrô, de Carlos Thomaz Whately Neto, traz uma belíssima apresentação e a ave fica uma delícia com o molho de mel e vinho tinto. Veja a receita aqui.

Para saber mais sobre todas essas receitas e ter um peru macio e no ponto certo para o Natal, leia esta matéria.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.