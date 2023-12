Aprenda a utilizar o abacate em diferentes refeições

Fruta nativa do México, o abacate é reúne características ideais para combinações variadas: sabor suave e textura cremosa. É por esse motivo que o alimento cai tão bem em forma de vitamina, sendo batido com leite e açúcar, ao mesmo passo que pode resultar em uma saborosa guaca mole, sendo macerado com sal, pimenta, cubos de tomate, cebola e outros ingredientes.

Sua versatilidade também permite harmonizações em saladas, sanduíches e até mesmo em molhos para massas, quando misturado com ervas frescas, azeite de oliva e especiarias. O céu é o limite para essa fruta que, além de saborosa, é essencial para quem deseja ter uma alimentação saudável.

Felipe de Paula entrevista Lígia Prestes, nutricionista e mestre em Ciências dos Alimentos, e a sócia-diretora da fazenda de abacates “Carlini”, Cecília Whately, sobre alguns fatos interessantes e dicas acerca da fruta, entre elas um modo diferente de utilizá-la como aperitivo: “Até empanado e frito (ou na AirFryer) ele vira um petisco que combina bem com cerveja IPA ou uma lager mais amarga”.

